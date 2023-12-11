"Барселона" отстала от "Жироны" на семь очков в турнирной таблице чемпионата Испании.

В воскресенье, 10 декабря, "Барселона" потерпела поражение в поединке против "Жироны" в рамках 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес прокомментировал фиаско своих подопечных.

"То, что сделала "Жирона", - большое достижение. Они были лучше и оторвались от нас на семь очков, и это вполне заслуженно. Игра была равной, все решили детали. Победа "Барселоны" также была бы справедливой. Кажется, мы пробили по воротам 31 раз. Ошибки в обороне сказались на нас.

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У "Жироны" отличная команда, отличный проект. Мы хотели сократить отрыв, но такова наша реальность. "Барселона" строится, хоть меня и критиковали за это. Нужно шагнуть назад, чтобы затем сделать два шага вперед. Сомневаться не нужно - надо делать все то же, что и раньше. Игра была неплохой, но мы получили ужасный результат", - приводит слова Хави AS.

Напомним, матч "Барселона" - "Жирона" завершился победой "бело-красных" со счетом 4:2. Один из голов "жиронцев" в этой игре забил украинский нападающий Артем Довбик. Ассистировал ему Виктор Цыганков.

Отметим, что "Жирона" впервые в своей истории обыграла "Барселону" в рамках чемпионата Испании.

После 16-ти туров в активе "Жироны" 41 набранное очко. Команда Цыганкова и Довбика идет на первом месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Барселона" с 34 баллами идет на четвертой позиции.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" встретится с "Валенсией", а "Жирона" сыграет против "Алавеса".

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