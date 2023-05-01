Микель Артета считает "Манчестер Сити" фаворитом в борьбе за чемпионский титул в Англии.

Во вторник, 2 мая, лондонский "Арсенал" сыграет против "Челси" в рамках 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Накануне этой игры главный тренер "канониров" Микель Артета поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

Специалист отметил, что теперь фаворитом в борьбе за титул является "Манчестер Сити".

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"Чемпионская гонка теперь не в наших руках. В наших руках лишь попытаться выиграть те матчи, которые осталось сыграть, а остальное зависит от "Сити".

Мы добились того, чего трудно достичь, и мы все еще можем выиграть АПЛ, потому что впереди еще пять игр, и многое может произойти. Нам стоит забыть о том, что произошло на прошлой неделе, извлечь из этого уроки и сосредоточиться на следующем лондонском дерби и все исправить", - приводит слова Микеля Артеты BBC.

Отметим, что лондонский "Арсенал" долгое время лидировал в турнирной таблице чемпионата Англии и был главным фаворитом на чемпионский титул. Однако из-за серии неудач в последних играх "канониры" опустились на второе место.

Подопечные Микеля Артеты сыграли три матча вничью: против "Ливерпуля" (2:2), "Вест Хэма" (2:2) и "Саутгемптона" (3:3). В прошлом туре "Арсенал" проиграл с разгромным счетом "Манчестер Сити" и после этой игры "горожане" получили преимущество в чемпионской гонке.

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