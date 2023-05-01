"Челси" попытается взять реванш у "Арсенала" за поражение в матче первого круга.

Во вторник, 2 мая, состоится центральный поединок 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся "Арсенал" и "Челси".

Игра пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Главным арбитром матча назначен Роберт Джонс.

В первом круге поединок этих команд на поле "Челси" закончился минимальной победой "Арсенала" со счетом 1:0. Победу "канонирам" принес гол бразильского защитника Габриэла, который забил после передачи Букайо Сака.

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Стоит отметить, что к этой игре оба коллектива подходят далеко не в лучшей своей форме. "Арсенал" не может победить уже четыре матча кряду. "Канониры" сыграли трижды вничью: против "Ливерпуля" (2:2), "Вест Хэма" (2:2) и "Саутгемптона" (3:3), а в прошлом туре потерпели поражение в игре против "Манчестер Сити" (1:4). Из-за серии неудачных результатов "канониры" потеряли лидерство в турнирной таблице, пропустив вперед "Сити".

Победа в игре против "Челси" позволит "Арсеналу" вернуться на первое место, но судьба чемпионства уже не в их руках. Поскольку отрыв от "Манчестер Сити" будет составлять всего два очка, при этом у "горожан" будет еще две игры в запасе.

Дела "Челси" идут куда хуже, чем у "Арсенала". После назначения Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера, "синие" проиграли пять из пяти матчей. "Челси" проиграл "Вулверхэмптону" (0:1), "Реалу" (0:2), "Брайтону" (1:2), "Реалу" (0:2) и "Брентфорду" (0:2).

В турнирнирной таблице АПЛ "синие" занимают 12-е место с 39 очками. "Челси" уже потерял даже математические шансы, чтобы попасть в еврокубки. Поэтому перед клубом турнирных задач больше не стоит. Команда может расслабиться и просто сыграть оставшиеся матчи сезона в свое удовольствие и завершить сезон хоть на какой-то позитивной ноте. Победа в лондонском дерби над "Арсеналом" была бы неплохим "бальзамом" для болельщиков клуба, что и попытаются сделать игроки "Челси".

Арсенал - Челси: прогноз

Букмекеры считают фаворитом лондонского дерби подопечных Микеля Артеты. На победу "канониров" ставки принимаются с коэффициентом 1,64. Победа "синих" оценена коэффициентом 5,40. Ничья - 4,10.

По мнению аналитиков, матч "Челси" и "Арсенала" будет результативным. На тотал голов больше 2,6 можно сделать ставку с коэффициентом 1,82. На тотал меньше 2,5 - 2,06.

На гол "Арсенала" в противостоянии с "Челси" букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1,15. Гол подопечных Фрэнка Лэмпарда - 1,58.

Наиболее вероятным исхдом матча "Арсенал" - "Челси" букмекеры считают победу "канониров" со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат - 7,30.

Арсенал - Челси: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Арсенал" - "Челси" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в составах "Арсенала" и "Челси" выступают украинские футболисты. За "канониров" играет Александр Зинченко, а цвета "синих" защищает Михаил Мудрик. Оба игрока сборной Украины могут выйти на эту игру в стартовом составе.

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