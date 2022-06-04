Карим Бензема забил за сборную Франции, но его команда потерпела фиаско.

В пятницу, 3 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы 1 дивизиона А между Францией и Данией. Команды играли на стадионе "Стад де Франс". Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 2:1 в пользу гостей.

Счет в игре на 51-й минуте открыл Карим Бензема. Он разыграл стеночку с Кристофером Нкунку на правом краю атаки, принял обратный пас уже в центре штрафной и с левой ноги пробил точно в нижний угол ворот.

Гости, будучи аутсайдером, не стали играть на отбой, а старались показать свою силу. Спустя 17 минут Андреас Корнелиус восстановил равенство на табло. Пьер-Эмиль Хейбьерг исполнил расчетливый заброс в штрафную, отрезав всю линию обороны французов, а Корнелиус технично пробил мимо вратаря. На 88-й минуте Корнелиус оформил дубль.

Франция - Дания - 1:2

Голы: Бензема, 51 - Корнелиус, 68, 89

Франция: Льорис, Варан (Салиба, 61), Эрнандес, Кунде, Эрнандес, Канте, Тчуамени, Коман, Бензема, Гризманн (Рабьо, 78), Мбаппе (Нкунку, 46)

Дания: Шмейхель, Вестергор (Кристенсен, 60), Андерсен, Нельссон, Мэле, Васс (Дамсгор, 60), Дилэйни (Йенсен, 85), Эриксен, Хейбьерг, Дольберг (Корнелиус, 60), Ольсен (Брэйтуэйт, 84)

Предупреждение: Нельссон

Обзор матча:

В одной группе с Францией и Данией играют также Австрия и Хорватия.

В первом туре на стадионе "Градски" в Осиеке (Хорватия) австрийцы под руководством Ральфа Рангника с разгромным счетом обыграли хорватов - 3:0.

В конце первого тайма Марко Арнаутович после передачи Карима Онисиво открыл счет в противостоянии. В начале второй половины встречи Михаэль Грегорич укрепил преимущество австрийцев, Максимилиан Вебер отдал результативный пас. На 57-й минуте Марсель Забитцер довел счет до разгромного - ассистировал Вебер.

В следующем матче сборная Франции встретится с национальной командой Хорватии. Дания, в свою очередь, проведет матч с Австрией. Оба матча состоятся 6 июня.

Напомним, действующим победителем Лиги наций является национальная сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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