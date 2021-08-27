Андрей Павелко обвенчался с Екатериной Чаус / фото facebook.com/andriy.pavelko
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Стамбуле обвенчался со своей возлюбленной Екатериной Чаус.
Об этом Павелко сообщил на своей странице в Facebook.
Венчание состоялось в Константинопольской православной церкви.
"С моей Катей мы вступили в брак перед Богом и приняли благодать таинства венчания в Константинопольской православной церкви. Получили от предстоятеля благословение на крепкую семью, хорошую судьбу. Счастливы по этому поводу", - написал Павелко.
фото facebook.com/andriy.pavelko
фото facebook.com/andriy.pavelko
фото facebook.com/andriy.pavelko
Он также сообщил о том, что вручил Вселенскому патриарху Варфоломею украинскую вышиванку и футболку сборной Украины.
фото facebook.com/andriy.pavelko