Андрей Павелко также подарил патриарху Варфоломею футболку сборной Украины.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Стамбуле обвенчался со своей возлюбленной Екатериной Чаус.

Об этом Павелко сообщил на своей странице в Facebook.

Венчание состоялось в Константинопольской православной церкви.

"С моей Катей мы вступили в брак перед Богом и приняли благодать таинства венчания в Константинопольской православной церкви. Получили от предстоятеля благословение на крепкую семью, хорошую судьбу. Счастливы по этому поводу", - написал Павелко.

Он также сообщил о том, что вручил Вселенскому патриарху Варфоломею украинскую вышиванку и футболку сборной Украины.

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Автор: Антон Дударь