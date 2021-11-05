Бельгийские команды проявляют заинтересованность в трансфере Артема Довбика.

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик подтвердил, что им интересуются бельгийские клубы.

Об этом 24-летний нападающий рассказал в интервью Ютуб-каналу "МУХА".

- Ходят слухи, что после гола Швеции тобой интересовались итальянские клубы. Это правда?

- Поднимаешься на 3-й этаж (речь о базе "Днепра-1" - прим.), заходишь в 320 какой-то кабинет и спрашиваешь. Лично мне предложения не поступали. Есть действительно какой-то интерес из Бельгии - "Гент", "Андерлехт", - сказал Довбик.

Артем Довбик: карьера

Довбик начинал профессиональную карьеру в клубе "Черкасский Днепр", после чего перешел в "Днепр" и играл за молдавскую "Зарю".

В 2018 году форвард перебрался в Данию, где выступал за "Мидтьюлланн", с которым стал чемпионом и обладателем Кубка страны, и "Сеннерйюск". А в прошлом году он вернулся в Украину - в состав "Днепра-1".

Довбик впервые вызывался в сборную Украины еще в августе 2016 года, но тогда он не играл за "желто-синих" и после короткого сбора присоединился к молодежной сборной. Дебютировать за сборную форварду удалось 31 марта 2021 года в матче с Казахстаном.

На это время он провел за "желто-синих" четыре матча и в игре со Швецией на Евро-2020 забил свой дебютный гол, побив рекорд Мишеля Платини.

Автор: Артем Будрин