Артем Довбик оценил вероятность своего трансфера в российский клуб.

Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик высказался о своем отношении к РФ.

В интервью Команда 1 украинский форвард рассказал о своей любви к Украине, а также, что не рассматривает вариантов с трансфером в какой-либо из российских клубов.

"Я очень люблю свою страну. Здесь вырос, стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили по-украински. Точнее, суржиком, но это не так важно.

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: названы лучший игрок и тренер по итогам ноября-декабряВся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, отец сразу набрал и сказал: "Я что-то не понял".

Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и прежде всего хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – сказал Довбик.

Напомним, Артема Довбика признали лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.

Артем Довбик: карьера