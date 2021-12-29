Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик высказался о своем отношении к РФ.
В интервью Команда 1 украинский форвард рассказал о своей любви к Украине, а также, что не рассматривает вариантов с трансфером в какой-либо из российских клубов.
"Я очень люблю свою страну. Здесь вырос, стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили по-украински. Точнее, суржиком, но это не так важно.
Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: названы лучший игрок и тренер по итогам ноября-декабряВся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, отец сразу набрал и сказал: "Я что-то не понял".
Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и прежде всего хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – сказал Довбик.
Напомним, Артема Довбика признали лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.
Артем Довбик: карьера
- Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сённерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В текущем сезоне он возглавляет гонку бомбардиров УПЛ, забив 14 голов.
- Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
- За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.