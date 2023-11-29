"Заре" необходима победа над "Гентом", чтобы бороться за выход из группы.

В четверг, 30 ноября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА, в котором "Заря" сыграет против "Гента".

Игра пройдет на стадионе "Геламко Арена" в Бельгии. Главным арбитром встречи назначен Эвангелос Манухос из Греции.

В прошом туре группового раунда Лиги конференций луганский клуб уступил израильскому "Маккаби" со счетом 1:3. Бельгийский "Гент" в рамках 4-го тура одолел исландский "Брейдаблик" (3:2).

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Перед матчем с бельгийцами "Заря" также сыграла перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций против того же "Маккаби". Игра завершилась победой израильского клуба со счетом 3:2. "Гент" перед встречей с луганчанами сыграл вничью матч чемпионата Бельгии против "Рояль Юнион" (1:1).

Матч "Гента" против "Зари" в рамках первого тура группового раунда Лиги конференций завершился вничью со счетом 1:1. В составе украинской команды гол забил Эдуардо Герреро.

Гент - Заря: прогноз

Аналитики в этой дуэли отдают предпочтение "Генту". Коэффициент на победу "Зари" составляет 16,00, на ничью - 7,10, а на победу бельгийского клуба - 1,18.

На гол луганской команды в этой игре ставки принимаются с коэффициентом 2,12. А вот на гол "Гента" коэффициент - 1,04.

Наиболее вероятным исходом встречи аналитики считают победу "Гента" со счетом 2:0. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 6,20.

Гент - Заря: трансляция

В Украине матч "Гент" - "Заря" в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO и платформе Volia TV.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, после 4-х туров "Заря" занимает третье место в группе В, набрав 4 очка. "Гент" с 10 пунктами занимает первую строчку. Также в группе выступают израильский "Маккаби" и исландский "Брейдаблик".

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