"Горняки" стартуют в главном клубном турнире Европы в августе.

Донецкий "Шахтер" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с бельгийским "Генком".

Как сообщается на официальном сайте "Шахтера", первый матч состоится 3 августа в Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21.00.

Ответная игра пройдет 10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи - в 20.30.

Победитель этого противостояния продолжит борьбу в квалификации ЛЧ в раунде плей-офф.

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"Шахтер" выступит в квалификации Лиги чемпионов впервые за пять лет. В предыдущие годы "горняки" становились чемпионами Украины и получали путевку в групповой этап ЛЧ.

Для выхода в групповой этап "горнякам" необходимо преодолеть два квалификационных раунда по пути "Представителей лиг".

В случае провала в квалификации ЛЧ "Шахтер" получит путевку в групповой этап Лиги Европы.

Если "горняки" выйдут в групповой этап ЛЧ, то при жеребьевке попадут в третью корзину.

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Автор: Антон Дударь