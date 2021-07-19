19 июля состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Своего первого соперника в турнире узнал вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер".
"Горнякам" предстоит встретиться с бельгийским "Генком".
В прошлом сезоне эта команда стала вице-чемпионом Бельгии.
Отметим, что при жеребьевке "горняки" были в числе сеяных команд. Соперником "Шахтера" не мог стать московский "Спартак", так как УЕФА разводит украинские и российские клубы.
Матчи третьего раунда квалификации пройдут 3/4 августа и 10 августа. Первый матч "Шахтер" проведет на выезде.
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- "Шахтер" выступит в квалификации Лиги чемпионов впервые за пять лет. В предыдущие годы "горняки" становились чемпионами Украины и получали путевку в групповой этап ЛЧ.
- Для выхода в групповой этап "горнякам" необходимо преодолеть два квалификационных раунда по пути "Представителей лиг".
- В случае провала в квалификации ЛЧ "Шахтер" получит путевку в групповой этап Лиги Европы.
- Если "горняки" выйдут в групповой этап ЛЧ, то при жеребьевке попадут в третью корзину.
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