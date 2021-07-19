Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

19 июля состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Своего первого соперника в турнире узнал вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер".

"Горнякам" предстоит встретиться с бельгийским "Генком".

В прошлом сезоне эта команда стала вице-чемпионом Бельгии.

Отметим, что при жеребьевке "горняки" были в числе сеяных команд. Соперником "Шахтера" не мог стать московский "Спартак", так как УЕФА разводит украинские и российские клубы.

Матчи третьего раунда квалификации пройдут 3/4 августа и 10 августа. Первый матч "Шахтер" проведет на выезде.

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"Шахтер" выступит в квалификации Лиги чемпионов впервые за пять лет. В предыдущие годы "горняки" становились чемпионами Украины и получали путевку в групповой этап ЛЧ.

Для выхода в групповой этап "горнякам" необходимо преодолеть два квалификационных раунда по пути "Представителей лиг".

В случае провала в квалификации ЛЧ "Шахтер" получит путевку в групповой этап Лиги Европы.

Если "горняки" выйдут в групповой этап ЛЧ, то при жеребьевке попадут в третью корзину.

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Автор: Антон Дударь