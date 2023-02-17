Криштиану Роналду отдал две голевых передачи и помог "Аль-Насру" взять три очка.

В пятницу, 17 февраля, в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср", цвета которого защищает звездный португалец Криштиану Роналду, принимал на своем поле "Аль-Таавун".

Матч завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 2:1.

Весомый вклад в победу "Аль-Насра" сделал Роналду. На 17-й минуте встречи португалец сделал результативную передачу на аравийца Абдулрахмана Гариба, который открыл счет в матче. На 82-й минуте Криштиану ассистировал Абдулле Маду.

Видео дня

"Аль-Наср" - "Аль-Таавун" - 2:1

Голы: Гариб, 17, Маду, 82 - Медран, 47

Обзор матча:

Добавим, что Криштиану Роналду отмечается результативными действиями в третьем матче кряду. В игре с "Аль-Фатехом" португалец забил дебютный гол за аравийский клуб, затем оформил покер в следующем поединке против клуба "Аль-Вахда".

Таким образом, на счету Роналду уже пять голов и две голевых передачи в пяти матчах за "Аль-Наср".

Стоит также отметить, что победа в этой игре позволила "Аль-Насру" вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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