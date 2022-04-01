По мнению Сергея Палкина, не исключение РФ из ФИФА ставит вопрос об изменениях в самой ассоциации.

ФИФА на конгрессе в Дохе (Катар) не рассматривала вопрос исключения россии, который был инициированный ФК "Шахтер".

Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин.

Он отметил, что такие действия подталкивают к пониманию необходимости преобразования в самом ФИФА.

"Если россию не исключают из этой организации, в то время как уже весь мир против нее - это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе в ФИФА и смотрят из окна на Женевское озеро вероятно они видят какие-то другие реалии. Может быть, им стоило бы послать своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы более серьезно к этому отнестись", - отметил Палкин.

По его словам, ФИФА на конгрессе исключило Пакистан, Зимбабве и Кению, "которые точно совершают значительно меньше зла, чем россия".

Также гендиректор "Шахтера" заверил, что продолжит давление на ФИФА и УЕФА.

Напомним, ранее представители футбольного клуба Рината Ахметова обратились в ФИФА и УЕФА с инициативой прекратить членство россии в этих организациях. Однако конгресс ФИФА даже не рассматривал вопрос о приостановке членства РФС.