Марк Мампасси перешел из "Шахтера" в московский "Локомотив".

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал переход 18-летнего украинского защитника Марка Мампасси в клуб из чемпионата России.

По словам Палкина, продажа молодого украинца в московский "Локомотив" - это послание для остальных воспитанников академии донецкого "Шахтера".

"Мне кажется, это месседж всем футболистам Академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах.

Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы Академии это серьезный шаг вперед", - приводит слова Палкина пресс-служба "Шахтера".

Читайте такжеШахтер может продать чемпиона мира в Турцию - СМИНапомним, защитник "Шахтера" Марк Мапмпасси перешел в московский "Локомотив" в декабре прошлого года. Контракт подписан на пять лет. 18-летний центральный защитник будет выступать за "железнодорожников" под №18. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

Российские СМИ сообщали, что Мампасси получит гражданство РФ, чтобы не считаться легионером в местном чемпионате.

Марк Мампасси: что о нем известно