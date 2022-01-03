Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал переход 18-летнего украинского защитника Марка Мампасси в клуб из чемпионата России.
По словам Палкина, продажа молодого украинца в московский "Локомотив" - это послание для остальных воспитанников академии донецкого "Шахтера".
"Мне кажется, это месседж всем футболистам Академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах.
Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы Академии это серьезный шаг вперед", - приводит слова Палкина пресс-служба "Шахтера".
Читайте такжеШахтер может продать чемпиона мира в Турцию - СМИНапомним, защитник "Шахтера" Марк Мапмпасси перешел в московский "Локомотив" в декабре прошлого года. Контракт подписан на пять лет. 18-летний центральный защитник будет выступать за "железнодорожников" под №18. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.
Российские СМИ сообщали, что Мампасси получит гражданство РФ, чтобы не считаться легионером в местном чемпионате.
Марк Мампасси: что о нем известно
- Мампасси является воспитанником "Шахтера", но за первую команду "горняков" не играл.
- В этом сезоне 18-летний Мампасси выступал в аренде за "Мариуполь". На его счету в этом сезоне 16 матчей, одна голевая передача и 6 желтых карточек.
- У футболиста есть опыт выступлений за сборную Украины U-17, а также U-19.