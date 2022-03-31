По состоянию на 31 марта известны уже 29 национальных сборных (из 32), которые вышли в финальный раунд ЧМ-2022 в Катаре.
Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира. В то же время ЧМ-2022 - первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре. Финальная стадия стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря.
Кто уже вышел на ЧМ-2022
Во вторник, 29 марта, в Европе и Африке сыграли финальные стыковые матчи (кроме пары Уэльс – Шотландия/Украина).
Пятая команда Южной Америки, а также по одному представителю Океании, Азии и Северной/Центральной Америки сыграют межконтинентальный плей-офф.
Последним участником ЧМ-2022 станет победитель европейского плей-офф, в котором сыграют Украина, Шотландия и Уэльс.
Сборная Украины должна была сыграть полуфинальный матч европейской квалификации против Шотландии в конце марта, однако из-за вторжения России в Украину ФИФА перенесла игру на следующую международную паузу. Если Украина пройдет Шотландию, то в финале отбора "Желто-синих" ожидает игра с Уэльсом. Игры с британцами станут гостевыми для нашей команды. Ориентировочно матчи пройдут в июне.
Европа/UEFA (всего – 13 команд)
- Германия
- Дания
- Англия
- Швейцария
- Франция
- Бельгия
- Хорватия
- Сербия
- Испания
- Нидерланды
- Португалия
- Польша
Африка/CAF (всего – 5 команд)
- Сенегал
- Гана
- Марокко
- Тунис
- Камерун
Южная Америка/CONMEBOL (всего - 4 или 5 команд).
- Бразилия
- Аргентина
- Эквадор
- Уругвай
Азия/AFC (всего – 4 или 5 команд плюс Катар на правах хозяина).
- Катар (хозяин турнира)
- Иран
- Южная Корея
- Япония
- Саудовская Аравия
Северная и Центральная Америка/CONCACAF (всего – 3 или 4 команды)
- Канада
- Мексика
- США
Океания/OFC (всего – 0 или 1 команда).
Квалификация продолжается.
Жеребьевка финального турнира ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Жеребьевка группового турнира запланирована на пятницу, 1 апреля.
Процедура жеребьевки пройдет в Exhibition & Convention Center в Дохе. Начало - в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире покажет на территории Украины телеканал "Футбол 1".
Для жеребьевки 32 команды будут распределены по 4 корзинам на основе рейтинга ФИФА от 31 марта 2022 года. В первой корзине будут хозяева – Катар (автоматически позиция А1) и 7 лучших команд мира. Во второй корзине – следующие 8 команд по рейтингу, затем 8 сборных попадают в корзину 3. В корзину 4 войдут 5 команд с самым низким рейтингом, а также три победителя плей-офф (потенциально включая Украину).
Состав корзин:
Стоит отметить, что четырехкратный чемпион мира и победитель Евро-2020 – сборная Италии – впервые в своей истории не смогла пройти квалификацию на второй подряд ЧМ, проиграв в полуфинале плей-офф отбора Северной Македонии. Итальянцы стали единственными бывшими чемпионами мира, которые не прошли квалификацию. Все остальные чемпионы мира ждут жеребьевки (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Германия, Франция, Испания, Англия).