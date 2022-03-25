Действующие чемпионы Европы не смогли одолеть Северную Македонию.

В четверг, 24 марта, были сыграны матчи плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу.

Главной сенсацией дня стало поражение действующего чемпиона Европы - сборной Италии в поединке против Северной Македонии. Таким образом итальянцы не сыграют на ЧМ-2022 в Катаре.

Результаты матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022

Италия - Северная Македония - 0:1

Гол: Трайковски (90+2)

Обзор матча:

Португалия - Турция - 3:1

Голы: Отавио (15), Диогу Жота (42), Йылмаз (65), Матеуш Нунеш (90+4)

Обзор матча:

Уэльс - Австрия - 2:1

Голы: Бэйл (25, 51) - Бен Дэвис (65, автогол)

Обзор матча:

Швеция - Чехия - 1:0

Гол: Квайсон (110)

Обзор матча:

В финале квалификации на ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Северной Македонии.

Напомним, из-за развязанной в Украине войны сборная России была отстранена от матчей плей-офф ЧМ-2022. Польша автоматически вышла в финал плей-офф, в котором сыграет со сборной Швеции.

Поединок сборной Украины против сборной Шотландии был перенесен на июнь. Победитель этой пары встретится с Уэльсом.

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