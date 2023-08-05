Game4Ukraine: где и когда будет трансляция благотворительного матча в Лондоне

Все собранные средства с этого матча пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, который пострадал от обстрелов россиян.

Сегодня, 5 августа, в Лондоне пройдет благотворительное мероприятие Game4Ukraine, на котором легенды футбола проведут товарищеский поединок.

На стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Англии состоится торжественное событие, которое организовали Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Среди приглашенных известные звезды прошлого: Петер Чех, Дарио Срна, Клод Макелеле, Кларенс Зеедорф, Пер Мертезакер, Олег Лужный, Эдгар Давидс и т.д., а также современные украинские исполнители такие как Михаил Мудрик и Евгений Коноплянка.

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Все вырученные средства с этого матча пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, который пострадал от обстрелов россиян.

Где смотреть матч Game4Ukraine

Благотворительный поединок начнется в 20:00 по киевскому времени. В Украине Game4Ukraine будут транслировать в национальном телемарафоне, на MEGOGO и на каналах "Спорт 1" и "Спорт 2".

Команда Андрея Шевченко в Game4Ukraine

Команду "Шевы" возглавит тренер женской команды "Челси" Эмма Хейз.

Голкиперы: Дида, Петер Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;

Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас;

Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клэр Раферти и Джо Коул;

Нападающие: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми Флойд Гассельбайнк.

Знаменитости: звезда сериала "Тед Лассо" Тохиб Джимо, британский комик Рассел Говард, актеры Арчи Рено и Ральф Литтл, музыканты Джеймс Артур и Челси Граймс.

Команда Александра Зинченко в Game4Ukraine

Главным тренером команды "Зины" станет легендарный наставник "Арсенала" Арсен Венгер.

Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;

Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Джо Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши;

Полузащитники: Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Энки;

Нападающие: Евгений Левченко, Якубу Аегбени.

Знаменитости: звезда "Теда Лассо" Фил Данстер, актер Джиро Файнс-Тифин, певец Том Греннан и телеведущий Роман Кемпф.

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