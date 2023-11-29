"Манчестер Юнайтед" рискует не попасть в плей-офф Лиги чемпионов.

В среду, 29 ноября, состоялся поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Манчестер Юнайтед" противостоял "Галатасараю".

Игра проходила на стадионе "Рамс Парк" в Стамбуле и сенсационно завершилась вничью.

"Манчестер Юнайтед" очень мощно начал поединок, забив два гола к 18-й минуте - отличились Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш. На 29-й минуте "Галатасарай" отыграл один мяч - отличился Хаким Зиеш. На старте второго тайма "красные дьяволы" забили третий мяч - после передачи Аарона Ван-Биссаки забил Скотт Мактоминей.

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На 62-й минуте игры Хаким Зиеш оформил дубль и отыграл еще один мяч. На 71-й минуте встречи Керем Актюркоглу забил третий мяч "Галатасарая" и спас турецкий клуб от поражения. Ассистировал ему Хаким Зиеш.

"Гаталасарай" - "Манчестер Юнайтед" - 3:3

Голы: Зиеш, 29, 62, Актюркоглу, 71 - Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоминей, 55

"Галатасарай": Муслера, Буй, Бардакчи, Айхан, Анхелиньо (Нельссон, 83), Торрейра, Ндомбеле (Оливейра, 60), Зиеш (Йылмаз, 82), Мертенс (Актюркоглу, 60), Заа (Демирбай, 88), Икарди

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака (Далот, 78), Магуайр, Линделеф, Шоу, Мактоминей, Амрабат (Мейну, 58), Антони, Фернандеш, Гарначо (Пеллистри, 78), Гойлунд (Марсьяль, 58)

Предупреждения: Буй (42), Айхан (54) - Фернандеш (27), Амрабат (45+2), Шоу (59), Ван-Биссака (64)

Обзор матча:

Из-за потери очков в этой игре "Манчестер Юнайтед" рискует не попасть в плей-офф Лиги чемпионов. В активе "красных дьяволов" 4 набранных очка, они занимают последнее место в группе А. "Галатасарай" с 5 баллами идет вторым. У "Копенгагена", который идет третьим - 4 балла. Лидирует в группе "Бавария" с 12 очками.

Отметим, что "Бавария" и "Копенгаген" свой матч 5-го тура еще не сыграли.

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Баварии", а "Галатасарай" встретится с "Копенгагеном".

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