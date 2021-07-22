Мужской футбольный турнир на Олимпиаде-2020 проходит с 22 июля по 7 августа.

22 июля на Олимпийских играх в Токио стартовал мужской футбольный турнир. Соревнования продлятся до 7 августа - финал будет сыгран в Йокогаме.

В олимпийском турнире выступают 16 сборных, которые разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучше команды из каждой группы.

Отметим, что на турнире выступит ряд звездных игроков: бразилец Дани Алвес, испанцы Марко Асенсио и Педри, француз Андре-Пьер Жиньяк, бразилец Ришарлисон и другие.

Положение команд

Группа А: Мексика - 3 очка, Франция - 0, Япония, ЮАР

Группа В: Новая Зеландия - 3 очка, Южная Корея - 0, Гондурас, Румыния

Группа С: Египет - 1 очко, Испания - 1, Аргентина, Австралия

Группа D: Кот-д'Ивуар - 3 очка, Саудовская Аравия - 1, Бразилия, Германия

Расписание матчей и результаты

Групповой этап

Четверг, 22 июля

Группа С. Египет - Испания - 0:0

Группа В. Новая Зеландия - Южная Корея - 1:0

Группа А. Мексика - Франция - 4:1

Группа D. Кот-д'Ивуар - Саудовская Аравия - 2:1

13:30. Группа С. Аргентина - Австралия

14:00. Группа А. Япония - ЮАР

14:00. Группа В. Гондурас - Румыния

14:30. Группа D. Бразилия - Германия

Воскресенье, 25 июля

10:30. Группа С. Египет - Аргентина

11:00. Группа А. Франция - ЮАР

11:00. Группа В. Новая Зеландия - Гондурас

11:30. Группа D. Бразилия - Кот-д'Ивуар

13:30. Группа С. Австралия - Испания

14:00. Группа А. Япония - Мексика

14:00. Группа В. Румыния - Южная Корея

14:30. Группа D. Саудовская Аравия - Германия

Среда, 28 июля

11:00. Группа D. Саудовская Аравия - Бразилия

11:00. Группа D. Германия - Кот-д'Ивуар

11:30. Группа В. Румыния - Новая Зеландия

11:30. Группа В. Южная Корея - Гондурас

14:00. Группа С. Испания - Аргентина

14:00. Группа С. Австралия - Египет

14:30. Группа А. ЮАР - Мексика

14:30. Группа А. Франция - Япония

1/4 финала

Суббота, 31 июля

11:00. Первый четвертьфинал

12:00. Второй четвертьфинал

13:00. Третий четвертьфинал

14:00. Четвертый четвертьфинал

1/2 финала

Вторник, 3 августа

11:00. Первый полуфинал

14:00. Второй полуфинал

Матч за 3-е место

Пятница, 6 августа, 14.00

Финал

Суббота, 7 августа, 14.30

Мужской футбол на Олимпийских играх: справка

Футбольные соревнования на Олимпийских играх проводятся с 1900 года.

Чаще всего у мужчин победителем Олимпийских игр становились команды Венгрии и Великобритании (по 3 золота).

На Олимпийских играх побеждали такие звезды футбола как Лионель Месси, Серхио Агуэро, Неймар, Самюэль Это’О, Пеп Гвардиола, Луис Энрике, Дунга, Лев Яшин, Ференц Пушкаш и многие другие.

С 1996 года на Олимпиадах команды должны быть сформированы из игроков не старше 23 лет, за исключением трех футболистов, которые могут быть любого возраста.

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Автор: Антон Дударь