Болельщик запечатлил яркий эпизод финального матча.

Итальянский фанат сделал себе оригинальное тату после победы сборной Италии над Англией в финале Евро-2020.

Болельщик набил себе на руке яркий эпизод матча с участием капитана итальянской сборной Джорджо Кьеллини и игрока сборной Англии Букайо Саки. В конце основного времени матча Кьеллини остановил Саку с нарушением правил - он схватил его за воротник и завалил на газон. Фото с этим эпизодом стало вирусным в сети.

Тату-мастер Альберто Марцари изобразил не только Кьеллини и Саку, но еще и трофей Евро-2020. Получилось так, будто Кьеллини не пускает Саку к кубку.

Напомним, что именно Сака не забил последний одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти.

Фото было опубликовано в Instagram-аккаунте Марцари.

Победа Италии на Евро-2020: главное

В финальном матче итальянская сборная обыграла Англию в серии пенальти (1:1 и 4:2). "Скуадра Адзурра" прошла турнир без поражений.

Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы. В финале итальянцы играли в четвертый раз.

Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.

Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).

Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.

Лучшим игроком Евро-2020 признали вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.

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Автор: Антон Дударь