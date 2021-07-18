Итальянский фанат сделал себе оригинальное тату после победы сборной Италии над Англией в финале Евро-2020.
Болельщик набил себе на руке яркий эпизод матча с участием капитана итальянской сборной Джорджо Кьеллини и игрока сборной Англии Букайо Саки. В конце основного времени матча Кьеллини остановил Саку с нарушением правил - он схватил его за воротник и завалил на газон. Фото с этим эпизодом стало вирусным в сети.
Тату-мастер Альберто Марцари изобразил не только Кьеллини и Саку, но еще и трофей Евро-2020. Получилось так, будто Кьеллини не пускает Саку к кубку.
Напомним, что именно Сака не забил последний одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти.
Фото было опубликовано в Instagram-аккаунте Марцари.
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Победа Италии на Евро-2020: главное
В финальном матче итальянская сборная обыграла Англию в серии пенальти (1:1 и 4:2). "Скуадра Адзурра" прошла турнир без поражений.
Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы. В финале итальянцы играли в четвертый раз.
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