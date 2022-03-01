Нужно уничтожить кровавый путинский режим.

В Украине шестой день идет война. Украинский народ сопротивляется российскому агрессору.

С целью дать отпор оккупантам и прекратить войну обращение к мировому сообществу записали украинские футболисты: Андрей Пятов, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Георгий Бущан, Виктор Коваленко, Илья Забарный, Руслан Малиновский и Сергей Кривцов.

"Мы обращаемся к футбольному сообществу, ко всем, кто объединен любовью к игре в футбол, каждому болельщику, каждому игроку, каждому тренеру, каждому менеджеру. Ко всем, кто понимает, и всем, кто увлекается футболом.

Мы обращаемся к вам, чтобы объяснить всему миру, показать каждому жителю планеты Земля, что под прикрытием спецоперации, российские войска ведут открытую войну против Украины, наносят открытые удары по жилым районам, обстреливают мирное население.

Мы призываем каждого, кто слышит нас, противодействовать этой войне, остановить разрушение и кровопролитие. Мы просим все мировое сообщество противодействовать российской пропаганде. Показывать и рассказывать правду о войне в Украине всеми возможными ресурсами.

Мы благодарны каждому, кто уже это сделал, и каждому, кто нас поддержит. Нет войне! Слава Украине! Героям Слава!", - говорится в видеообращении.

— Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_7) March 1, 2022

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