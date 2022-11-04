Надежда Карпова поздравила россиян с Днем народного единства антивоенным стихом.

Футболистка женской сборной России и испанского "Эспаньола" Надежда Карпова оригинально поздравила своих соотечественников с Днем народного единства, который в РФ отмечается 4 ноября.

27-летняя спортсменка, которая ранее неоднократно выступала против войны в Украине, высмеяла этот праздник на своей странице в Инстаграме, а также сделала репост антивоенного стиха.

"За народное единство нас призвали умирать депутаты и министры, а не дочь, жена и мать. Кто они вообще такие, чтоб решать, кто будет жить, а кто будет гнить в могиле ради их карьер и лжи?", - говорится в публикации.

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Кроме того, Надежда Карпова от себя на английском добавила месседж президенту РФ Владимиру Путину.

"Fuck war, fuck putin" (к черту войну, к черту Путина).

Добавим, что в июне Карпова выступила с публичной критикой режима Владимира Путина. В интервью BBC футболистка осудила войну в Украине и рассказала о влиянии пропаганды на ее соотечественников.

"Российская пропаганда пытается убедить россиян, что мы исключительная нация и весь мир настроен против нас и нашей "уникальной миссии". О какой миссии они говорят?

Эти люди, которые оправдывают войну, являются пленниками пропаганды. Мне их жаль. Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы освободить их от этого", - сказала Карпова.

Также в этом же интервью футболистка совершила каминг-аут.

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