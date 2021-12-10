Девушка не стала церемониться с болельщиком, из-за которого прервалась игра.

Забавный эпизод произошел в матче 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов между "Челси" и "Ювентусом" (0:0).

Ближе к концу матча на поле выбежал фанат, из-за которого арбитру пришлось приостановить игру.

Болельщик не особо хотел покидать пределы поля - что-то высказывал участникам игры и снимал на телефон. В итоге с ним решила разобраться представительница "Челси" Саманта Керр.

Девушка брутально врезалась в парня корпусом, в результате чего он оказался на газоне.

Болельщики встретили такие действия футболистки бурными возгласами одобрения. А вот судья поступок Керр не оценил - он показал ей желтую карточку.

Видео с этим эпизодом стало вирусным в сети.

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Автор: Антон Дударь