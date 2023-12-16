Том Локьер во второй раз за несколько месяцев потерял сознание во время матча.

В субботу, 16 декабря, состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" украинца Ильи Забарного принимал "Лутон".

Игра проходила на стадионе "Виталити".

Счет в игре был открыт на 3-й минуте - нападающий "Лутона" Элайджа Адебайо забил с передачи Алфи Даути. На 58-й минуте "Борнмуту" удалось сравнять счет - отличился Доминик Соланке.

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На 59-й минуте капитан "Лутона" Том Локьер лег на газон в центре поля, к нему прибежали партнеры и игроки "Борнмута", чтобы оказать помощь. Главный тренер "Лутона" Роб Эдвардс выбежал на поле и попросил футболистов расступиться, чтобы медики получили доступ к Локьеру.

Матч был приостановлен. Тома забрали с поля на носилках врачи, его отправили в больницу. Врачи подтвердили, что футболист реагирует на раздражители и подает признаки жизни.

Команды ушли в подтрибунное помещение при счете 1:1. Было принято решение не продолжать матч. Игра будет доиграна в другой день.

"Борнмут" - "Лутон" - 1:1

Голы: Соланке, 58 - Адебайо, 3

Добавим, что несколько месяцев назад в финале плей-офф за выход в АПЛ против "Ковентри Сити" Том Локьер также потерял сознание. В прошлый раз защитник упал на газон без всякого сопротивления, пытался подняться, но не смог и потерял сознание. Тогда его немедленно направили в больницу, однако капитан "Лутона" пришел в сознание еще на стадионе.

После этого случая Локьеру сделали операцию на сердце, потому что ему диагностировали фибрилляцию предсердий - состояние, которое может повлечь за собой нерегулярную или аномально быструю частоту сердечных сокращений.

В этом сезоне Том Локьер забил 1 гол и отдал 1 ассист в 15 матчах за "Лутон".

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