Врачи диагностировали у игрока сборной Марокко разрыв крестообразных связок колена.

Один из лидеров национальной сборной Марокко Амин Арит получил крайне неприятную травму перед стартом чемпионата мира по футболу.

В воскресенье, 13 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" на своем поле принимал "Марсель".

Инцидент произошел на 58‑й минуте встречи. После столкновения с соперником на футбольном поле коленная чашечка 25-летнего футболиста вывернулась внутрь.

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Сообщается, что врачи диагностировали у Амина Арита разрыв крестообразных связок колена. Таким образом, он выбыл из строя на несколько месяцев.

На прошлой неделе главный тренер сборной Марокко Валид Реграгуи включил Амина Арита в итоговую заявку на ЧМ-2022. Теперь наставнику команды нужно в экстренном порядке внести изменения в заявку сборной.

Амина Арита в Twitter поддержала сборная Марокко:

"Желаем тебе скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Добавим, что "Марсель" одержал победу над "Монако" в гостях со счетом 3:2.

"Монако" - "Марсель" - 2:3

Голы: Бен-Йеддер, 45 (пен), Фолланд, 73 – Санчес, 35, Верету, 84, Колашинац, 90+8

Обзор матча:

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. На стадии группового этапа турнира сборная Марокко в квартете F встретится со сборными Бельгии, Канады и Хорватии.

Действующим чемпионом мира является национальная сборная Франции.

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