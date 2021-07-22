Валерий Бондарь и Дарья Савина поженились 21 июля.

Защитник "Шахтера", чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Валерий Бондарь сыграл свадьбу с журналисткой и телеведущей Дарьей Савиной.

Футболист сделал предложение девушке в феврале, а свадьба состоялась 21 июля.

В Instagram появились фотографии со свадьбы.

Отметим, что на ней присутствовали другие игроки "Шахтера". На снимках можно увидеть Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Анатолия Трубина.

Напомним, что ранее Савина встречалась с нападающим киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь