Фото с предсвадебной фотосессии Бондаря и Савиной / фото instagram.com/savinadasha
Защитник "Шахтера", чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Валерий Бондарь сыграл свадьбу с журналисткой и телеведущей Дарьей Савиной.
Футболист сделал предложение девушке в феврале, а свадьба состоялась 21 июля.
В Instagram появились фотографии со свадьбы.
Отметим, что на ней присутствовали другие игроки "Шахтера". На снимках можно увидеть Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Анатолия Трубина.
фото Instagram
фото Instagram
фото Instagram
фото Instagram
фото Instagram
фото Instagram
фото Instagram
фото Instagram
Напомним, что ранее Савина встречалась с нападающим киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.
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