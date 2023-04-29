Владимир Сегеда хочет вернуться в футбол после победы Украины в войне против оккупантов.

Футболист донецкого "Шахтера" U-19 Владимир Сегеда решил приостановить карьеру, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Террикон, 18-летний голкипер "горняков" сейчас проходит подготовку в одном из учебных центров.

"Я долго думал и принял решение вернуться в Украину. Не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол - мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После победы хотел бы вернуться в футбол", - сказал Сегеда.

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Добавим, что Владимир Сегеда родился в Луганске, а после начала войны в 2014 году вместе с семьей переехал в Сумы. Позже выступал за УФК "Днепр", откуда перешел в "Шахтер". Выступал за команду "Шахтера" U-19.

После начала полномасштабной войны Сегеда вместе с партнерами по академии был эвакуирован в Хорватию.

Напомним, 28 апреля донецкий "Шахтер" одержал волевую победу против "Колоса" в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

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