Украинский футболист, как и Потап, был в компании своей супруги.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после Евро-2020 отдыхает в Турции вместе со своей супругой, телеведущей Владой Седан, которая находится в положении.

В турецкой Анталии Зинченко и Седан встретились с другой звездной парой из Украины - певцами Потапом и Настей Каменских.

Потап выложил совместное фото с Зинченко у себя в Instagram.

"Зин Зина, у кого ключи от моего "биммера"? Красавчики! Вот это встреча!", - подписал снимок певец.

Зинченко опубликовал фото в Instagram-stories.

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Автор: Антон Дударь