Потап и Александр Зинченко / фото instagram.com/zinchenko_96
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после Евро-2020 отдыхает в Турции вместе со своей супругой, телеведущей Владой Седан, которая находится в положении.
В турецкой Анталии Зинченко и Седан встретились с другой звездной парой из Украины - певцами Потапом и Настей Каменских.
Потап выложил совместное фото с Зинченко у себя в Instagram.
"Зин Зина, у кого ключи от моего "биммера"? Красавчики! Вот это встреча!", - подписал снимок певец.
instagram.com/realpotap
Зинченко опубликовал фото в Instagram-stories.
фото instagram.com/zinchenko_96
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