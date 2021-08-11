Евгений Макаренко продолжит карьеру в составе "Фехервара".

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко подписал контракт с венгерским клубом "Фехервар".

Об этом сообщил официальный сайт "Фехервара".

Контракт с футболистом рассчитан на два сезона.

"Счастлив, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе. На данный момент я очень много знаю о венгерской лиге от украинских игроков - Ивана Петряка, Игоря Харатина и Александра Зубкова. Это хороший и интересный, а также непростой чемпионат", - прокомментировал свой трансфер Макаренко.

Отметим, что Мараренко стал одноклубником Петряка.

Ранее контракт украинского полузащитника принадлежал бельгийскому "Андерлехту", но с января 2020-го по июнь 2021-го Макаренко на правах аренды выступал за другой бельгийский клуб "Кортрейк".

На Евро-2020 Макаренко провел два матча в составе сборной Украины.

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Автор: Антон Дударь