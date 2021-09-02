Тарас Степаненко отравился сэндвичем по пути в Казахстан.

Стало известно, почему полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко пропустил матч квалификации ЧМ-2022 против сборной Казахстана.

Причину отсутствия Степаненко на YouTube-канале УАФ назвал пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский.

"К сожалению, Тарас отравился. Предполагаем, что, возможно, сэндвичами во время перелета. У него поднялась температура", - сказал Глывинский.

"Сейчас ситуация нормализовалась, температура в норме, но Тарас обессиленный. Он не был готов к этому матчу, но будет восстанавливаться. Рассчитываем, что к матчу с Францией наш опытный полузащитник будет готов", - добавил он.

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Напомним, Степаненко - один из ключевых игроков сборной Украины. В его активе 64 матча за национальную команду.

Казахстан - Украина: итоги матча

Матч Казахстан - Украина закончился со счетом 2:2.

Сборная Украины не смогла одержать первую победу в квалификации ЧМ-2022. У "желто-синих" в активе 4 очка после четырех игр. В своей группе украинцы пока занимают второе место.

Украина в четвертый раз подряд сыграла в отборе на ЧМ вничью.

Андрей Ярмоленко провел свой 100-й матч за сборную Украины. Больше Ярмоленко за украинскую команду играли только Анатолий Тимощук (144 матча) и Андрей Шевченко (111). 100 матчей также в активе Руслана Ротаня.

Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч отбора (против Франции 4 сентября).

Автор: Антон Дударь