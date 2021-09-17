У Тараса Качарабы перелом скуловой дуги.

Защитник пражской "Славии" и сборной Украины Тарас Качараба не смог доиграть матч первого тура Лиги конференций.

26-летний игрок на 53-й минуте матча с берлинским "Унионом" получил тяжелую травму и теперь пропустит как минимум месяц тренировок и поединков.

Тараса забрали на носилках с поля. После обследования выяснилось, что у него перелом скуловой дуги. По прогнозам врачей на восстановление от повреждения Качарабе понадобится 4-6 недель.

Партнеры Тараса по "Славии" записали видеоролик для своего травмированного коллеги и таким образом подбодрили украинца.

Отметим, что "Славия" победила "Унион" со счетом 3:1.

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Тарас Качараба: карьера

Качараба является воспитанником донецкого "Шахтера", но за первую команду "горняков" он так и не дебютировал. В Украине Тарас был в аренде в "Говерле" и кропивницкой "Звезде".

В 2018 году Качараба перебрался в аренду в чешский "Слован", а в 2019 году стал игроком уже на постоянной основе. После этого "Слован" отдал Тараса в аренду пражской "Славии", где игрок по сей день выступает.

В текущем сезоне Качараба провел 6 матчей за "Славию" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

В сентябре этого года Тарас дебютировал за сборную Украины в спарринге против Чехии.

Автор: Артем Будрин