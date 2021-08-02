У Александра Зинченко и Влады Седан родилась дочь.

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко и телеведущая Влада Седан стали родителями.

1 августа у звездной пары родилась дочь. Это первый ребенок в семье Зинченко и Седан.

Радостной новостью футболист поделился в Instagram. Он опубликовал фото супруги и дочери.

"Родная, спасибо тебе! Вы - моя жизнь!", - написал Зинченко.

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Зинченко и Седан: как создавалась семья

Автор: Антон Дударь