Влада Седан и Александр Зинченко / фото instagram.com/zinchenko_96
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко и телеведущая Влада Седан стали родителями.
1 августа у звездной пары родилась дочь. Это первый ребенок в семье Зинченко и Седан.
Радостной новостью футболист поделился в Instagram. Он опубликовал фото супруги и дочери.
"Родная, спасибо тебе! Вы - моя жизнь!", - написал Зинченко.
фото instagram.com/zinchenko_96
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Зинченко и Седан: как создавалась семья
- О романе Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан стало известно в июне 2019-го, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.
- Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а свадебную церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
- Торжественное событие прошло в Киеве 24 августа 2020 года, о чем сообщила сама невеста.
- Позже Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.
- Ранее Зинченко показывал в сети снимок УЗИ ребенка.