Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым футболистом, сыгравшим в финальной части чемпионатов Европы.
Он побил рекорд после того, как вышел на поле во втором тайме матча Евро-2020 против сборной Испании, сообщает Opta в Twitter.
Козловски дебютировал на чемпионате Европы в 17 лет и 246 дней.
Он побил рекорд англичанина Джуда Беллингема, который тоже был установлен на Евро-2020. Английский футболист выходил на поле в возрасте 17 лет и 349 дней.
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Кацпер Козловски: что о нем известно
- Кацпер Козловски родился 16 октября 2003 года.
- Козловски выступает за польский клуб "Погонь Щецин", за который дебютировал в мае 2019 года.
- В январе 2020 года футболист пострадал в автомобильной аварии, получив перелом трех поясничных позвонков. Полгода он находился на реабилитации, а в июне 2020-го вернулся к тренировкам.
- За сборную Польши Козловски дебютировал 28 марта 2021 года в матче с Андоррой. На данный момент он успел сыграть в четырех матчах национальной команды.
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