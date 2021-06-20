Кацпер Козловски побил предыдущий рекорд, который был установлен на этом турнире.

Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым футболистом, сыгравшим в финальной части чемпионатов Европы.

Он побил рекорд после того, как вышел на поле во втором тайме матча Евро-2020 против сборной Испании, сообщает Opta в Twitter.

Козловски дебютировал на чемпионате Европы в 17 лет и 246 дней.

Он побил рекорд англичанина Джуда Беллингема, который тоже был установлен на Евро-2020. Английский футболист выходил на поле в возрасте 17 лет и 349 дней.

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Кацпер Козловски: что о нем известно

Кацпер Козловски родился 16 октября 2003 года.

Козловски выступает за польский клуб "Погонь Щецин", за который дебютировал в мае 2019 года.

В январе 2020 года футболист пострадал в автомобильной аварии, получив перелом трех поясничных позвонков. Полгода он находился на реабилитации, а в июне 2020-го вернулся к тренировкам.

За сборную Польши Козловски дебютировал 28 марта 2021 года в матче с Андоррой. На данный момент он успел сыграть в четырех матчах национальной команды.

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Автор: Антон Дударь