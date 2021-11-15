Мнения болельщиков о нестандартном наряде нападающего разделились.

Нападающий "Эвертона" и сборной Англии Доминик Калверт-Льюин снялся для журнала в необычном образе.

Калверт-Льюин предстал на обложке журнала ArenaHomme+ в образе школьницы. Он надел шорты-юбку, а также примерил сумочку.

Мнения подписчиков касательно образа футболиста разделились:

"Нахр*на он оделся как школьница?", "Что происходит?", "Зачем одевать его как школьницу? Я не понимаю, он стал бы это носить в своей младшей школе?", "Чертовски круто. Люблю провокации этих токсичных фанатов в комментариях. Отличный нападающий. Отличный стиль", "Он ломает гендерные стереотипы. Как мужчина, я могу носить юбки и платья. Я не хочу подчиняться требованиям моды", - пишут фанаты.

Доминик Калверт-Льюин: что о нем известно

24-летний Калверт-Льюин выступал за "Шеффилд Юнайтед", "Стейлибридж Селтик", "Нортгемптон Таун", а с 206 года играет за "Эвертон".

В двух предыдущих сезонах форвард становился лучшим бомбардиром "Эвертона" в АПЛ.

За сборную Англии он провел 11 матчей, в которых забил 4 гола.

Автор: Антон Дударь