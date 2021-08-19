Заки Анвари был одним из людей, которые забрались в отсек для шасси, чтобы покинуть Афганистан.

Экс-игрок юношеской сборной Афганистана (U-16) по футболу Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну после того, как ее захватили талибы.

Об этом сообщил журналист Бабак Тагвай в Twitter.

Юный футболист забрался в отсек для шасси самолета C-17A ВВС США. Позже останки его тела были найдены в отсеке. Анвари удалось опознать только несколько дней спустя.

Журналист со ссылкой на экипаж воздушного судна C-17A также сообщил, что мертвые тела беженцев привели к неисправности двери колесного отсека. Из-за этого самолет был вынужден отправиться на посадку в Катар.

Напомним, ранее в сети появилось видео с мертвым афганцем за бортом американского самолета.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Талибы намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.

Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан.

18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

Автор: Антон Дударь