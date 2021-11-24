Люка Эрнандес нарушил правила, когда сбил Виталия Буяльского.

Защитник "Баварии" Люка Эрнандес признал, что арбитр в матче Лиги чемпионов с "Динамо" несправедливо не поставил пенальти в ворота мюнхенской команды.

Об этом сообщает "Бомбардир".

Лидер "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, что он имел диалог с Эрнандесом и тот признал, что фолил в собственной штрафной при счете 0:1 в пользу "Баварии".

"После первого тайма я подошел к Эрнандесу и спросил, был ли фол. Он сказал, что был. Больше ничего не говорил. Главный арбитр сказал, что, может, фол и был, но я мяч принимал не в сторону ворот. Непонятно", - пояснил Буяльский.

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"Динамо" - "Бавария": итоги матча

Положение команд в группе Е после пяти туров: "Бавария" - 15 очков, "Барселона" - 7, "Бенфика" - 5, "Динамо" - 1. Киевляне досрочно заняли 4-е место и весной будут без еврокубков.

"Динамо" в седьмой раз проиграло "Баварии" в 12 матчах друг против друга при четырех победах.

В заключительном 6-м туре ЛЧ "Динамо" 8 декабря будет играть в гостях против "Бенфики".

Автор: Артем Будрин