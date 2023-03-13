Украинский защитник провел на поле 72 минуты, не отличившись результативными действиями.

В воскресенье, 12 марта, состоялся поединок 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Фулхэм" и "Арсенал".

Встреча команд проходила на стадионе "Крэйвен Коттедж" и завершилась со счетом 3:0 в пользу "канониров".

Счет в игре был открыт на 21-й минуте - защитник "Арсенала" Габриэл Магальянс забил после подачи с углового. Через пять минут нападающий Габриэл Мартинелли увеличил преимущество гостей. В концовке тайма полузащитник Мартин Эдегор забил третий мяч "канониров", установив итоговый счет на табло. Отметим, что все три раза ассистентом выступил Леандро Троссард.

"Фулхэм" - "Арсенал" - 0:3

Голы: Габриэль, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2

"Фулхэм": Лено, Тете, Рим, Адарабиойо, Робинсон, Рид, Перейра (Уилсон, 76), Лукич, Соломон (Джеймс, 76), Декордова-Рид, Митрович

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томиясу, 80), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 72), Джака, Парти, Эдегор, Сака (Нелсон, 72), Троссард (Габриэл Жезус, 77), Мартинелли (Фабиу Виейра, 77)

Предупреждение: Эдегор (74)

Обзор матча:

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко провел на поле 72 минуты, не отличившись результативными действиями. За время проведенное на поле Александр 1 раз вынес мяч, 1 раз его перехватил, выиграл 1 верховую дуэль, сделал 57 касаний мяча, отдал 44 точные передачи из 47 (94%), в том числе 1 ключевую.

За эту игру украинец получил оценку 6,9 от статистического портала SofaScore.

Добавим, что эта победа стала 100-й для лондонского клуба под руководством главного тренера Микеля Артеты. В общей сложности "канониры" во главе с 40-летним испанцем провели 167 матчей: 100 побед, 24 ничьи и 43 поражения.

"Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 66 очков после 27 матчей. "Фулхэм" располагается на восьмой строчке, в активе "дачников" 39 баллов.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Кристал Пэлас" (19 марта), а "Фулхэм" померяется силами с "Борнмутом" (1 апреля).

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