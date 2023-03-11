Украинский футболист был признан лучшим игроком "Арсенала" второй месяц подряд.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко накануне был признан лучшим игроком лондонского клуба по итогам февраля.

26-летний футболист в своих социальных сетях записал видеообращение, в котором в шутливой форме отреагировал на награду и поблагодарил болельщиков, которые за него проголосовали.

"Привет, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Большое спасибо, что снова проголосовали за меня в номинации за лучшего игрока месяца в "Арсенале".

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Я знаю, что мои одноклубники убьют меня. Они думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе. Но забудьте о них. Давайте давить вместе до самого конца. Вперед, канониры", - сказал Александр Зинченко.

Отметим, что Александр Зинченко второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в команде. За украинца проголосовали 49% болельщиков "Арсенала".

В феврале украинский защитник сыграл пять полных матчей в составе "Арсенала", отличившись одним голом в ворота "Астон Виллы". Этот мяч стал для Зинченко первым в футболке "канониров" и дебютным в АПЛ.

После 26-ти туров "Арсенал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе подопечных Микеля Артеты 63 набранных очка. "Канониры" на пять баллов опережают "Манчестер Сити", который идет на второй строчке.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Фулхэма" на выезде. Матч состоится 12 марта.

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