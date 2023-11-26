Гола Руслана Малиновского не хватило "Дженоа", чтобы взять очки в этом туре.

В воскресенье, 26 ноября, состоялся поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором "Фрозиноне" принимал "Дженоа".

Игра проходила на стадионе "Бенито Стирпе" и завершилась победой хозяев поля.

"Фрозиноне" открыл счет на 34-й минуте - гол после передачи Антони Ойоно забил Матиас Суле. На 38-й минуте "Дженоа" удалось счет сравнять - Руслан Малиновский отправил мяч в "девятку" ворот соперника феноменальным ударом из-за пределов штрафной площади. И все же раздобыть очки в этом туре "грифонам" не удалось. На 90+4-й минуте Иларио Монтеризи забил гол, который принес победу "Фрозиноне".

Видео дня

"Фрозиноне" - "Дженоа" - 2:1

Голы: Суле, 34, Монтеризи, 90+4 - Малиновский, 38

Обзор матча:

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе на матч против "Фрозиноне" и отыграл 80 минут. Статистический портал SofaScore оценил игру украинского полузащитника в 7,9 балла. Это лучшая оценка среди всех игроков этого матча.

"Фрозиноне" набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Дженоа" с 14 баллами идет на 15-й позиции.

В следующем туре чемпионата Италии "Дженоа" сыграет против "Эмполи", а "Фрозиноне" встретится с "Миланом".

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