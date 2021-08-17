Журналист был не в курсе, что Лассина Траоре и Ласина Траоре - два разных человека.

Курьезный эпизод произошел на пресс-конференции перед матчем квалификации Лиги чемпионов между "Монако" и "Шахтером".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Монако - Шахтер.

Вместе с главным тренером "Шахтера" Роберто Де Дзерби на пресс-конференцию пришел нападающий "горняков" Лассина Траоре.

Один из французских журналистов перепутал игрока с его почти полным тезкой - экс-нападающим сборной Кот-д'Ивуара Ласиной Траоре, который в период с 2014 по 2018 годы выступал за "Монако".

"Что помнишь из периода игры за "Монако"?", - спросил журналист, передает официальный сайт "Шахтера".

Траоре на это тактично ответил:

"Речь идет о футболисте из Кот-д'Ивуара, а я из Буркина-Фасо".

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Затем уже украинский журналист спросил 20-летнего Траоре, сколько ему нужно забить голов и сколько провести сезонов, чтобы его не путали с другими игроками.

Нападающий ответил: "Мне кажется, что одного хорошего и длинного сезона хватит. Могу с матча против "Монако" начать забивать, и тогда все запомнят мое имя".

Монако - Шахтер: перед матчем

Матч "Монако" - "Шахтер" на стадионе "Луи II" начнется в 22.00.

На предыдущей стадии квалификации "Монако" выбил из борьбы "Спарту" (2:0 и 3:1).

"Шахтер" по сумме двух встреч прошел бельгийский "Генк" (2:1 и 2:1).

Друг против друга "Монако" и "Шахтер" ранее играли в далеком 1979 году. Тогда в 1/32 финала Кубка УЕФА "Шахтер" победил в первой игре (2:1), но уступил в ответной (0:2).

Матч будет судить нидерландский рефери Данни Маккели, который недавно прославился спорным пенальти в полуфинале Евро-2020 Дания - Англия.

Автор: Антон Дударь