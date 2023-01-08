"Аталанта" заработает на трансфере украинца 13 миллионов евро.

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "Марсель" и "Аталанта" договорились о трансфере украинца.

Журналист утверждает, что итальянский клуб заработает на продаже Малиновского 10 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов.

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Медосмотр Руслана Малиновского в "Марселе" состоится в понедельник, 9 января. Официальное объявление трансфера ожидается в ближайшее время.

В нынешнем сезоне украинец сыграл 15 матчей за "Аталанту", забив гол и отдав два ассиста. Всего на счету Малиновского 143 матча в составе итальянского клуба, в которых он отличился 30 забитыми голами и 28 голевыми передачами.

Добавим, что "Марсель" является одним из наиболее титулованных клубов Франции: 9 побед в чемпионате Франции, 10 побед в Кубке Франции, 3 - в Кубке лиги, 3 - в Суперкубке Франции.

В 1993 году "Марсель" стал первым и по сегодняшний день единственным французским клубом, который выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне "Олимпик" занимает третье место в чемпионате Франции после 17 туров.

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