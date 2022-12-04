Команда Роберта Левандовски попробует помешать действующим чемпионам мира защитить свой титул.

В воскресенье, 4 декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сборная Франции сыграет против национальной команды Польши.

Поединок пройдет на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе.

Сборная Франции завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2022, заняв первое место в группе D. На стадии группового этапа французы одержали две победы: против Австралии (4:1) и против Дании (2:1). В последнем туре сборная Франции сенсационно проиграла Тунису (0:1).

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Сборная Польши не может похвастать убедительным выступлением в группе нынешнего ЧМ. На пути в плей-офф поляки сыграли вничью с Мексикой (0:0), победили Саудовскую Аравию (2:0) и проиграли Аргентине (0:2).

Франция - Польша: прогноз

Аналитики считают сборную Франции явными фаворитом этой дуэли.

Так, коэффициент на победу французской команды 1,33, в то время как победа Польши оценивается коэффициентом - 10,50. В случае ничьей сыграет коэффициент 5,50.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,20. Гол Польши оценивают в 1,97, а на то, что отличится сборная Франции, можно поставить за 1,10.

Выход Франции в четвертьфинал не вызывает сомнений и оценивается за 1,12. Итоговый проход команды Левандовски будет считаться сенсацией - 7,63.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу Франции со счетом 2:0. Коэффициент - 6,10.

Франция - Польша: трансляция

Дуэль Хорватии и Бельгии на территории Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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