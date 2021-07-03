Чиро Иммобиле уж слишком увлекся имитировать боль.

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле был пойман на симуляции в поединке 1/4 финала Евро-2020, в котором "Скуадра Адзурра" одолела Бельгию. Бомбардир "Лацио" якобы получил "тяжелую травму" после столкновения с защитником Бельгии.

На 30-й минуте после борьбы с оппонентами Иммобиле стал валяться на газоне и корчится от боли. Через несколько секунд партнер Иммобиле Николо Барелла попал в дальний угол ворот бельгийцев и открыл счет во встрече.

Это невероятным способом "исцелило" Иммобиле. Он мигом встал и побежал праздновать с командой взятие ворот.

Бельгия - Италия: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Лоренцо Инсинье (оценка - 8,4).

В полуфинале сборная Италии встретится со сборной Испании. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.

Сборная Италии вышла в полуфинал крупного турнира впервые с Евро-2012.

Италия не проигрывает в 32 матчах подряд - в матче с бельгийцами команда обновила свой рекорд.

Сборная Бельгии не может выйти в полуфинал ЧЕ с 1980 года.

Жереми Докю стал самым молодым бельгийцем, который вышел на поле в стартовом составе в плей-офф чемпионатов мира и Европы (19 лет и 36 дней).

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Автор: Артем Будрин