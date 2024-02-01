Дарвин Нуньес установил уникальный рекорд в чемпионате Англии.

В среду, 31 января, "Ливерпуль" одержал разгромную победу над "Челси" в центральном поединке 22-го тура АПЛ.

Матч сложился очень хорошо для "Ливерпуля", однако совсем неудачно для форварда "красных" Дарвина Нуньеса. Эту игру он запомнит надолго.

В поединке против "Челси" уругвайский нападающий четыре раза попал в каркас ворот, установив тем самым рекорд АПЛ по попаданиям в штангу и перекладину за один матч. Примечательно, что форвард "Ливерпуля" в 7-й раз пробил в каркас ворот в текущем сезоне Английской Премьер-лиги. Ни один футболист из топ-5 лиг не попадал в каркас чаще 4 раз в нынешнем сезоне.

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Кроме того, в поединке с "Челси" Дарвин Нуньес еще и пенальти не реализовал.

Суммарно в матче против "Челси" Нуньес нанес 11 ударов - 5 из них в створ ворот, 4 мимо, еще два удара заблокировали соперники.

Забить голов в матче против "Челси" Дарвину не удалось, зато он умудрился попасть в порноактрису. Да, это не шутка. На трибунах стадиона "Энфилд" в гостевом секторе сидела актриса фильмов для взрослых, OnlyFans-модель и ярая фанатка "Челси" Астрид Ветт. Мяч после одного из ударов Нуньеса попал прямо в нее.

Астрид Ветт была очень злая на форварда "Ливерпуля", а также на пользователей сети, которые смеялись с этого эпизода. Об этом она сообщила в своем Твиттере.

"Дарвин Нуньес только что чуть не обезглавил меня на трибунах, а вы, ребята, смеетесь?", - написала Ветт.

Также Астрид Ветт очень красноречиво отреагировала на незабитый пенальти Дарвином Нуньесом. Ее слова в переводе не нуждаются.

Добавим, что матч "Ливерпуля" против "Челси" завершился со счетом 4:1 в пользу команды Юргена Клоппа. Голами в составе "красных" отличились Диогу Жота, Коннор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Диас.

После 22-х туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 51 очко.

В следующем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" встретится с лондонским "Арсеналом". Матч состоится 4 февраля. Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

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