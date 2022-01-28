Владислав Супряга может усилить швейцарский "Базель".

Молодой украинский форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга перейдет в "Базель" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетное издание Tuttomercatoweb, швейцарский клуб выиграл конкуренцию у "Сампдории" за украинского футболиста.

Источник отмечает, что представители "Базеля" согласовали с "Динамо" переход Супряги. Детали сделки не уточняются.

В "Базеле" Супряга может заменить 23-летнего бразильца Артура Кабрала, который должен в ближайшие дни подписать контракт с итальянской "Фиорентиной".

Стоит отметить, что "Базель" - один из самых титулованных клубов Швейцарии. Он является 20-кратным чемпионом своей страны 13-кратным обладателем Кубка Швейцарии.

Для 21-летнего форварда переход в "Базель" это шанс перезапустить футбольную карьеру. Сейчас Супряга упустил возможность закрепиться в команде Луческу и испытывает дефицит игровой практики.

Читайте также"Звонили из Ман Сити и других серьезных клубов": Суркис предсказывает великое будущее таланту ДинамоВ этом сезоне на счету игрока молодежной сборной Украины лишь шесть игр за "Динамо" и ни одного результативного действия.

Портал Transfermarkt в своем январском обновлении ценников понизил стоимость Супряги с шести до четырех миллионов евро.

Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать