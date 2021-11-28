Курьезный эпизод произошел в финале Кубка Либертадорес.

Форвард бразильского клуба "Палмейрас" Дейверсон отличился нелепой симуляцией в финальном матче Кубка Либертадорес против бразильского "Фламенго".

В конце дополнительного времени матча у Дейверсона возникла небольшая стычка с соперником. Аргентинский арбитр Нестор Питана вмешался в эпизод, разняв игроков.

После этого Дейверсон развернулся к рефери спиной и с улыбкой побежал занимать свою позицию. В этот момент Питана слегка похлопал его по пояснице.

Бразильский форвард, вероятно, подумал, что к нему прикоснулся игрок "Фламенго" и картинно рухнул на газон, после чего схватился за спину.

Отметим, что в этом матче Дейверсон забил победный гол. "Палмейрас" победил со счетом 2:1.

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Кубок Либертадорес: цифры и факты

"Палмейрас" завоевал трофей во второй раз подряд и в третий раз в истории.

Для "Палмейрас" это был девятый финал турнира, а для "Фламенго" - пятый (у команды две победы и три поражения).

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Либертадорес является "Индепендьенте", у которого 7 титулов.

Автор: Антон Дударь