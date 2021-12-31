Украинский нападающий расписался в воротах "Порту".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился забитым мячом в матче 16-го тура чемпионата Португалии против "Порту". Но его "Бенфика" все равно потерпела поражение со счетом 3:1.

На 47-й минуте Яремчук замкнул прострел Рафы Силвы, и сократил отставание (счет стал на тот момент 2:1), но через несколько минут защитник "Бенфики" Алмейда получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. "Порту" еще раз забил и поставил точку в поединке.

На 52-й минуте Яремчук был заменен. В активе украинца теперь 6 голов и 2 ассиста в 11 матчах чемпионата Португалии.

"Порту" лидирует в турнирной таблице после 16 туров - у них 44 очка. У "Бенфики" на 7 баллов меньше.

Напомним, что клуб 26-летнего Яремчука недавно уволил главного тренера.

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