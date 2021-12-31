Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился забитым мячом в матче 16-го тура чемпионата Португалии против "Порту". Но его "Бенфика" все равно потерпела поражение со счетом 3:1.
На 47-й минуте Яремчук замкнул прострел Рафы Силвы, и сократил отставание (счет стал на тот момент 2:1), но через несколько минут защитник "Бенфики" Алмейда получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. "Порту" еще раз забил и поставил точку в поединке.
На 52-й минуте Яремчук был заменен. В активе украинца теперь 6 голов и 2 ассиста в 11 матчах чемпионата Португалии.
"Порту" лидирует в турнирной таблице после 16 туров - у них 44 очка. У "Бенфики" на 7 баллов меньше.
Напомним, что клуб 26-летнего Яремчука недавно уволил главного тренера.
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Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"
- Яремчук перешел в "Бенфику" из бельгийского "Гента" 31 июля. Он подписал контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
- После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.
- Нападающий провел за лиссабонцев 21 матч во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 3 голевые передачи.
- 25 сентября Яремчук отличился первым дублем в составе "Бенфики". Затем он долго не забивал в чемпионате Португалии - сухую серию удалось прервать 19 декабря.
8 декабря Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов - в ворота своего бывшего клуба "Динамо".