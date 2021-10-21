Патсон Дака / фото REUTERS
Нападающий английского "Лестера" Патсон Дака забил четыре гола в матче группового этапа Лиги Европы против "Спартака".
23-летний форвард из Замбии при этом оформил самый быстрый хет-трик в истории турнира с момента его реформы в 2009 году, сообщает Squawka.
Его первые три гола уложились в девять минут игрового времени. Дака забил на 45-й, 48-й и 54-й минутах.
Уже на 79-й минуте форвард забил четвертый мяч, оформив свой первый покер в карьере.
"Лестер" победил в этом матче со счетом 4:3.
Видеообзор матча
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Патсон Дака: что о нем известно
- Дака начинал карьеру у себя на родине. В 2017 году он перешел из "Пауэр Дайнамоз" в австрийский "Лиферинг". В Австрии он также выступал за "Зальцбург", а летом этого года присоединился к "Лестеру".
- В составе английского клуба форвард успел провести 7 матчей, в которых забил 5 голов.
- С "Зальцбургом" Дака четыре раза стал чемпионом Австрии и три раза - Кубка Австрии, а с "Лестером" уже выиграл Суперкубок Англии.
- В составе сборной Замбии Дака провел 25 матчей, в которых забил 7 голов.