Петсон Дака из "Лестера" забил "Спартаку" четыре мяча, а хет-трик оформил быстрее всех.

Нападающий английского "Лестера" Патсон Дака забил четыре гола в матче группового этапа Лиги Европы против "Спартака".

23-летний форвард из Замбии при этом оформил самый быстрый хет-трик в истории турнира с момента его реформы в 2009 году, сообщает Squawka.

Его первые три гола уложились в девять минут игрового времени. Дака забил на 45-й, 48-й и 54-й минутах.

Уже на 79-й минуте форвард забил четвертый мяч, оформив свой первый покер в карьере.

"Лестер" победил в этом матче со счетом 4:3.

Видеообзор матча

Патсон Дака: что о нем известно

Дака начинал карьеру у себя на родине. В 2017 году он перешел из "Пауэр Дайнамоз" в австрийский "Лиферинг". В Австрии он также выступал за "Зальцбург", а летом этого года присоединился к "Лестеру".

В составе английского клуба форвард успел провести 7 матчей, в которых забил 5 голов.

С "Зальцбургом" Дака четыре раза стал чемпионом Австрии и три раза - Кубка Австрии, а с "Лестером" уже выиграл Суперкубок Англии.

В составе сборной Замбии Дака провел 25 матчей, в которых забил 7 голов.

Автор: Антон Дударь