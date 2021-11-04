20-летний Михаил Мудрик впервые в карьере вышел в стартовом составе на поединок Лиги чемпионов.

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик отреагировал на обидное поражение мадридскому "Реалу" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Слова Мудрика приводит Tribuna.com.

"Эмоции такие себе, не очень. Играли против большой команды на легендарном стадионе, но не тот результат. Узнал о том, что выйду в старте, за день до игры. Мистер сказал, что буду играть, подготовил психологически. Спросил, не будет ли страха или мандража. Я ответил, что готов, если он рассчитывает на меня", - сказал Мудрик.

"Реал" - одна из сильнейших команд, и когда они играют хорошо, то всем тяжело. Ничья - это минимум, который должен был бы быть. Мы не уступали. Возможно, фортуна и решения судьи были не в нашу сторону. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что в одну сторону судейство было", - добавил Михаил.

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"Реал" - "Шахтер": итоги матча

"Реал" забил свой 1000-й и 1001-й гол в истории Лиги чемпионов. Удалось это Кариму Бензема.

Бензема стал четвертым футболистом в истории турнира, которому покорилась отметка в 75 забитых мячей. Больше него забивали в самом престижном соревновании лишь Лео Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.

Положение команд в группе D: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Гол Фернандо стал первым для украинских команд в текущем розыгрыше ЛЧ.

В 5-м туре "Шахтер" 24-го ноября сыграет против "Интера" в Италии.

Автор: Артем Будрин