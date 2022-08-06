Решение принято на фоне угроз президента РФ Владимира Путина оставить Европу без газа ближайшей зимой.

"Бавария" ввела комплекс мер по экономии использования определенных систем на "Альянц Арене".

Об этом сообщает Bild.

Решение принято на фоне угроз президента РФ Владимира Путина оставить Европу без газа ближайшей зимой.

На домашнем стадионе "Баварии" теперь каждый вечер включают внешнюю подсветку лишь на 3 часа, вместо 6 часов. Газовый подогрев поля заменен на воздушно-тепловые помпы, электроэнергия обеспечивается солнечными панелями, установленными на арене.

Вентиляция и кондиционирование воздуха на всей территории стадиона будет снижено. Теперь летом будет не так прохладно, зимой - не так тепло. Во всех уборных будет лишь холодная вода.

Недавно Олаф Шольц анонсировал льготы для жителей Германии, чтобы легче было справиться с энергетическим кризисом, который спровоцировала Российская Федерация.

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