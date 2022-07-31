Со счетом 5:3 победу одержала "Бавария".

"Бавария" победила "Лейпциг" в поединке за Суперкубок Германии-2022.

Подопечные Юлиана Нагельсмана вели в счете 3:0 после первого тайма, но "Лейпциг" вернулся в борьбу. "Быки" трижды забили во второй половине встречи, однако мюнхенский клуб также не сбавил оборотов. В итоге 5:3 на табло - феерическая победа чемпионов Германии.

Добавим, что Садио Мане дебютировал забитым голом за "Баварию".

"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 3:5

Голы: Хальстенберг 59, Нкунку 77 (пенальти), Ольмо 89 - Мусиала 14, Мане 31, Павар 45, Гнабри 65, Сане 90+8

"РБ Лейпциг": Гулачи – Хальстенберг, Орбан, Симакан (Новоа, 79) – Хенрикс, Кампль (Ольмо, 52), Лаймер, Клостерман – Нкунку, Форсберг (Силва, 52), Собослаи

"Бавария": Нойер - Дэвис, Эрнандес, Упамекано (де Лигт, 78), Павар (Мазрауи, 78) - Киммих, Забитцер - Мусиала (Коман, 60), Мюллер (Гравенберх, 68), Гнабри (Сане, 78), Мане

Видео обзор игры

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